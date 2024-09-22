Дрон снял севший самолет в поле в Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области видеограф Артем Перевалов снял с дрона самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку год назад и до сих пор стоит в поле, сообщает Сиб.фм.

Артем Перевалов в составе съёмочной группы отправился в экспедицию по районам Новосибирской области с 16 по 20 сентября. За пять дней творческая команда проехала несколько районов региона, снимала контент для создания будущих фильмов в рамках проектов «Родительский дом» и «Многонациональная Сибирь». На обратном пути съёмочная группа заехала в село Московка Убинского района, где в сентябре прошлого года совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Мы снимали самолет с дрона. Вид потрясающий. Осенью природа Новосибирской области завораживает. Самолет до сих пор стоит огороженным. Рядом с ним будка с охранником», — прокомментировал Артем Перевалов Сиб.фм.

По словам видеографа, судя по всему, в ближайшее время собираются снимать крылья авиалайнера, часть корпуса разобрана.

Сиб.фм публикует подборку кадров с высоты птичьего полета, сделанные Артемом Переваловым и съёмочной группой.

Ранее Сиб.фм публиковал историю посадки самолета в Убинском районе. Airbus A-320 приземлился 12 сентября прошлого года. На борту было 149 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет летел из Сочи в Омск и вынужден был приземлиться в поле Новосибирской области из-за отказа гидросистемы. Пассажиров временно размещали в местном ДК, а затем отправили на автобусе и электричке в Омск и Новосибирск. После инцидента пилоты вынуждены были уволиться. Один из них пошел работать в такси.

Самолет в поле стал достопримечательностью Убинского района. С его изображением начали делать магнитики и продавать их. Также было предложение переместить авиалайнер к краеведческому музею в Убинском районе.