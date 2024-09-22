Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад о конфликте школьников в Новосибирске

Мать новосибирского школьника обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на результаты ранее проведённой проверки.

Как сообщили в информационном центре СК, женщина выразила несогласие с выводами об установленных обстоятельствах инцидента, произошедшего в ноябре прошлого года. Речь идет о действиях 12-летнего мальчика в отношении её восьмилетнего сына.

По словам матери, её ребёнку всё ещё требуется помощь психолога, а виновный не понёс ответственности.

Александр Бастрыкин уже брал ситуацию на контроль. В результате проверки в возбуждении уголовного дела было отказано, так как 12-летний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности.

Глава СК поручил доложить о профилактических мерах, проведённых в отношении несовершеннолетнего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что председатель СК Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Новосибирске.