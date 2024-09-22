Новосибирский агроном рассказал, как бороться с паутинным клещом на домашних растениях

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев поделился с изданием АиФ-Новосибирск рекомендациями по борьбе с паутинным клещом, который может поражать домашние растения.

По словам эксперта, чтобы выявить наличие вредителя, нужно проверить обратную сторону молодых листьев — если там есть мелкие паучки, растение заражено.

Мармулев отметил, что паутинный клещ откладывает яйца на стебли растений, и спустя несколько недель появляются новые особи. Для борьбы с этим вредителем специалист рекомендует использовать химические средства, в частности, «Фитоверм». Он советует провести два опрыскивания с интервалом в 10 дней и после этого снова проверить растение.

Также агроном подчеркнул, что паутинный клещ предпочитает сухой воздух, поэтому важно поддерживать высокую влажность и регулярно опрыскивать растение. Вредитель может проникнуть в дом с букетом цветов, переселяясь на комнатные растения.

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