Первый снег прогнозируют синоптики в Новосибирске на следующей неделе

Снег с дождем может пойти в Новосибирске уже 26 сентября, сообщает Сиб.фм.

По данным синоптиков, с понедельника по среду (с 23 по 25 сентября) ожидается до +14 градусов в дневное время с кратковременным дождем. А в четверг и в пятницу (26 и 27 числа) в Новосибирске прогнозируется снег с дождем. Температура воздуха днем составит до +7 градусов, ночью – до +1.

В следующие выходные, 28 и 29 сентября прогнозируется переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +11 градусов, а ночью до +3.

Ранее Сиб.фм публиковал даты, в какие дни за последние 10 лет выпадал первый снег в Новосибирске.