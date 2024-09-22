Под Красноярском трое детей скончались после ужина пельменями с курицей

Родители и еще один ребенок все еще находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Красноярском крае, в Назаровском районе, третий ребенок скончался после ужина пельменями и курицей, купленными в продуктовом магазине в поселке Красная Сопка.

Родители растили четверых несовершеннолетних детей. Утром у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу. Однако состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось. Они скончались в медицинском учреждении.

Следственный комитет сообщил, что накануне семья ела пельмени и курицу. Родители и еще один ребенок остаются в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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