В Новосибирске грузовик сбил девочку во дворе жилого дома

22 сентября в Октябрьском районе Новосибирска «Газель» сбила маленькую девочку.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 10 часов утра на улице Большевистская, когда малотоннажный грузовик при повороте во двор дома №228 наехал на ребенка.

Пострадавшая была оперативно передана медикам для оказания необходимой помощи. Сотрудники дорожной полиции работали на месте происшествия, выясняя обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, мать сбитого самокатчиком 8-летнего ребенка написала заявление в полицию в Новосибирске