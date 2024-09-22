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проиcшествия

В Новосибирске грузовик сбил девочку во дворе жилого дома

Фото: Госавтоинспекция НСО

22 сентября в Октябрьском районе Новосибирска «Газель» сбила маленькую девочку.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 10 часов утра на улице Большевистская, когда малотоннажный грузовик при повороте во двор дома №228 наехал на ребенка.

Пострадавшая была оперативно передана медикам для оказания необходимой помощи. Сотрудники дорожной полиции работали на месте происшествия, выясняя обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, мать сбитого самокатчиком 8-летнего ребенка написала заявление в полицию в Новосибирске

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Дамир Трубников

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