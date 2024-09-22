Полгода после теракта в «Крокусе»: трагедия унесла жизни 144 человек. Один из исполнителей бойни временно жил в Новосибирске

22 сентября 2024 года исполнилось полгода с момента одного из самых ужасных событий в современной России — теракта в Crocus City Hall, который унес жизни 144 человек и ранил более 500. Эти события стали настоящим шоком для всей страны. В настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц, а четыре террориста исполнителя, один из которых жил в Новосибирске, остаются в СИЗО.

Трагедия

Вечером 22 марта, около 20:00, в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник», ворвались вооруженные злoумышленники и открыли огонь по зрителям. В зале находились сотни людей, включая семьи с детьми.

Нападение началось у главного входа, где террористы сразу убили охранников, после чего проникли в зал и использовали бутылки с зажигательной смесью, что привело к пожару. Паника охватила присутствующих, многие пытались укрыться в туалетах и технических помещениях, где впоследствии задохнулись от дыма.

Огонь быстро распространился, охватив крышу здания. Пожарные боролись с огнем всю ночь, в ликвидации возгорания участвовали более 470 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Что известно о террористах

Убийцы были вооружены автоматами АКМ и имели рюкзаки с зажигательными смесями. После атаки они скрылись на автомобиле марки «Рено», который позже был найден в Брянской области.

При преследовании полицией преступники бросили машину и попытались скрыться в лесу, планируя пересечь российско-украинскую границу. По данным ФСБ, задержаны 11 человек, причастных к теракту, из них четверо — непосредственные исполнители.

Общественная реакция

В ночь после трагедии по всей стране возникли стихийные мемориалы в память о погибших. Тысячи россиян приносили цветы, чтобы почтить память жертв. Телебашни в крупных городах освещались в цветах государственного флага, а горящие свечи символизировали солидарность с пострадавшими.

Жители Москвы и Подмосковья массово сдавали кровь для помощи пострадавшим — всего за два часа после обращения Минздрава более 600 человек пришли в центры переливания крови.

Рассказы выживших

Люди, пережившие теракт, до сих пор испытывают страх и тревогу. Они стали избегать многолюдных мест и проявлять повышенную бдительность. Один из сотрудников Crocus City Hall Александр Журик, помогавший эвакуировать людей, отметил, что его главная мысль в тот день была о том, что он не хочет умирать.

Некоторые выжившие столкнулись с серьезными последствиями для здоровья. Например, художница Алена Казинская, отравившаяся угарным газом, теперь страдает от астмы и посещает психолога для преодоления стресса.

На данный момент все пострадавшие, находившиеся на лечении, выписаны, сообщают СМИ.

Расследование

В рамках дела о теракте арестованы 12 человек. Четверым исполнителям предъявлены обвинения в терроризме и участии в организованной преступной группе. Отметим, что один из террористов временно жил в Новосибирске.

Напомним, родители Мирзоева* пожаловались, что не могут увидеться с сыном-террористом полгода.



*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга