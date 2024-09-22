Родители не могут увидеться с фигурантом дела о теракте в «Крокусе» с Мирзоевым из Новосибирска

Родители Мирзоева пожаловались, что не могут увидеться с сыном-террористом полгода.

Родители Далерджона Мирзоева*, одного из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», уже полгода не имеют возможности увидеться с ним. Об этом сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева.

По её словам, они не могут поехать к сыну, так как им некому помочь с поездкой. Она отметила, что она с ним не общалась после теракта полгода и не знает, что с ним сейчас происходит.

Отец Далерджона отметил, что неоднократно обращался к правоохранительным органам, пытаясь получить информацию о местонахождении сына, однако ему не предоставили никаких разъяснений.

Напомним, теракт в в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день были задержаны четыре подозреваемых, среди которых граждане Таджикистана: Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Все они были помещены в следственный изолятор.

Кроме того, в рамках расследования арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим автомобиль Renault Symbol. Также задержаны Алишер Касимов, который предоставил террористам жилье, и несколько других лиц, подозреваемых в финансировании теракта.



*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга