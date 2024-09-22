В Новосибирске агроном Мармулев назвал срок сбора урожая свеклы и моркови

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рассказал, когда лучше собирать свеклу и морковь.

Как заявил агроном корреспонденту АиФ-Новосибирск, оптимальный срок сбора этих культур – конец сентября. Раньше не стоит собирать свеклу и морковь, так как овощи могут быстро пропасть.

«Эти культуры лучше собрать до конца сентября, или в крайнем случае, до 5 октября. Тогда сахара в овощах будет не много, и они дольше сохранятся. Поместите овощи в мешок и храните в холодном помещении, например в подвале», — советует агроном.

По его словам, грязные овощи хранятся дольше помытых.

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