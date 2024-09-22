72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 08:08
пробки
1/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 08:08
пробки
1/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 04:55
общество

В Новосибирске агроном Мармулев назвал срок сбора урожая свеклы и моркови

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рассказал, когда лучше собирать свеклу и морковь.

Как заявил агроном корреспонденту АиФ-Новосибирск, оптимальный срок сбора этих культур – конец сентября. Раньше не стоит собирать свеклу и морковь, так как овощи могут быстро пропасть.

«Эти культуры лучше собрать до конца сентября, или в крайнем случае, до 5 октября. Тогда сахара в овощах будет не много, и они дольше сохранятся. Поместите овощи в мешок и храните в холодном помещении, например в подвале», — советует агроном.

По его словам, грязные овощи хранятся дольше помытых.

Ранее агроном объяснил причину плохого урожая картофеля.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в