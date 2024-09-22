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72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 18:56
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общество

В Новосибирске прокуратура проверяет прорыв трубы с кипятком

Фото: Сиб.фм

В воскресенье, 22 сентября, на теплосети по улице Лескова в Новосибирске произошла коммунальная авария.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, рабочие Сибирской генерирующей компании (СГК) уже начали устранение выявленных дефектов.

Информация о происшествии была опубликована в официальном telegram-канале регионального ведомства. Прокуратура займётся оценкой причин аварии и будет контролировать восстановление прав граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что срок сдачи частной школы в Новосибирске отложен до 2026 года из-за «бессовестных людей».

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Игорь Кириченко
Журналист

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