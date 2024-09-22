В Новосибирске в 148 домах отключено горячее водоснабжение

Аварийные отключения заявлены в 148 домах Новосибирска.

Согласно информации муниципального портала Новосибирска «Системы жизнеобеспечения города», на утро 22 сентября в Новосибирске 148 домов отключено от горячего водоснабжения.

Лидирует Первомайский район — там нет горячей воды в 134 домах.

В Дзержинском районе от аварийного отключения пострадали 4 дома. Аналогичная ситуация и в Заельцовском районе.

В Ленинском районе города без горячей воды остаются 6 домов.

Напомним, председатель СК Бастрыкин заинтересовался авариным домом в Новосибирске.