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В Новосибирске в 148 домах отключено горячее водоснабжение

Фото: Сиб.фм

Аварийные отключения заявлены в 148 домах Новосибирска.

Согласно информации муниципального портала Новосибирска «Системы жизнеобеспечения города», на утро 22 сентября в Новосибирске 148 домов отключено от горячего водоснабжения.

Лидирует Первомайский район — там нет горячей воды в 134 домах.

В Дзержинском районе от аварийного отключения пострадали 4 дома. Аналогичная ситуация и в Заельцовском районе.

В Ленинском районе города без горячей воды остаются 6 домов.

Напомним, председатель СК Бастрыкин заинтересовался авариным домом в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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