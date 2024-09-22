В Новосибирске запечатлели разлив кипятка на улице Лескова

В социальных сетях появились видео с коммунальной аварией, произошедшей на улице Лескова в Новосибирске.

Паблик во Вконтакте «АСТ-54» опубликовал кадры, на которых видно, как двор и парковка оказались затоплены кипятком, а на одном из участков обрушился асфальт.

По информации пресс-службы прокуратуры, причиной инцидента стала авария на теплосети. В настоящее время бригада СГК работает на месте для устранения повреждений.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в 148 домах отключено горячее водоснабжение.