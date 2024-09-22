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общество

В Новосибирской области открыли Сквер Мужества и Славы памяти воинов-героев

Фото: Искитимская газета

В Искитиме открыт сквер Мужества и Славы, посвященный памяти погибших воинов-героев.

На благоустроенной территории установлен мемориал с надписью «Живым и павшим участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов». Об этом сообщает «Искитимская газета».

Территория мемориального комплекса включает озеленение, освещение, установленные лавочки и тротуары, выложенные брусчаткой.

И. о. руководителя ЖКХ Евгений Назаров отметил, что в Искитиме практически ежегодно реализуются проекты по благоустройству. Он надеется на дальнейшее развитие города.

Проект создания сквера был инициирован в 2017 году участниками боевых действий из Новосибирской области. На его реализацию было выделено более 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец из Новосибирска рассказал о ситуации на СВО спустя два года мобилизации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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