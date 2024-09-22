Жители Новосибирска смогут услышать оригинальную скрипку Страдивари

На скрипке сыграет заслуженная артистка России.
В Новосибирск привезут скрипку Страдивари 1735 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).
На инструменте сыграет заслуженная артистка России, первая скрипка Михайловского театра Ольга Волкова. Она выступит в качестве специального гостя Большого симфонического концерта, который состоится 25 октября на сцене НОВАТа.
В пресс-службе театра уточнили, что Волкова играет на скрипке Nestor работы Антонио Страдивари, созданной в 1735 году. 3 ноября она проведет сольный концерт на малой сцене театра.
Ранее Сиб.фм сообщал, что для выставки в Новосибирск доставили подлинные экспонаты Эрмитажа.