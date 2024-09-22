72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 23:49
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 23:49
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 21:30
культура

Жители Новосибирска смогут услышать оригинальную скрипку Страдивари

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На скрипке сыграет заслуженная артистка России.

В Новосибирск привезут скрипку Страдивари 1735 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).

На инструменте сыграет заслуженная артистка России, первая скрипка Михайловского театра Ольга Волкова. Она выступит в качестве специального гостя Большого симфонического концерта, который состоится 25 октября на сцене НОВАТа.

В пресс-службе театра уточнили, что Волкова играет на скрипке Nestor работы Антонио Страдивари, созданной в 1735 году. 3 ноября она проведет сольный концерт на малой сцене театра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что для выставки в Новосибирск доставили подлинные экспонаты Эрмитажа.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в