Жители Новосибирска смогут услышать оригинальную скрипку Страдивари

На скрипке сыграет заслуженная артистка России.

В Новосибирск привезут скрипку Страдивари 1735 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).

На инструменте сыграет заслуженная артистка России, первая скрипка Михайловского театра Ольга Волкова. Она выступит в качестве специального гостя Большого симфонического концерта, который состоится 25 октября на сцене НОВАТа.

В пресс-службе театра уточнили, что Волкова играет на скрипке Nestor работы Антонио Страдивари, созданной в 1735 году. 3 ноября она проведет сольный концерт на малой сцене театра.

Ранее Сиб.фм сообщал, что для выставки в Новосибирск доставили подлинные экспонаты Эрмитажа.