Александр Бойкo опроверг снос ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске

В Новосибирске не планируют сносить ТРЦ «Сибирский Молл».

Ранее в СМИ сообщили, что в Новосибирске планируют сносить ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, однако его владелец Александр Бoйкo опроверг эту информацию и заявил, что его слова выдернуты из контекста.

Известно, что на форуме «Технопром-2024» было подписана соглашение с НГУАДИ о создании совместной лаборатории, где студенты-архитекторы будут разрабатывать курсовые и дипломные проекты, включая проект реконструкции «Сибирского молла».

Как сообщил Бoйкo журналистам портала Сибкрай, информация о планах на снос недействительна.

«Есть такие мысли. Но это, извините, очень и очень далекая перспектива. Я сказал всего лишь, что мы связались с НГУАДИ, подписали соглашение, а они (СМИ) и это переврали», – уточнил он.

Напомним, что девелопер Александр Бoйкo, учредитель группы компаний TS Group, анонсировал амбициозные планы по развитию участка площадью более 11 гектаров, на котором расположен торгово-развлекательный центр «Сибирский молл». Бoйкo приобрел этот объект в прошлом году и намерен полностью изменить его. По информации, предоставленной девелопером, существующее здание «Сибирского молла» не будет сохранено.