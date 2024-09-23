Бывшему директору ФК «Новосибирск» Перлову продлили арест

Спортивный функционер обвиняется в хищении бюджетных средств.

В четверг, 19 сентября, Дзержинский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Перлов обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных региональным министерством физкультуры и спорта для АНО «ФК «Новосибирск». Он был задержан 28 марта и с 29 марта находится в СИЗО. Защита спортсмена пыталась оспорить арест, но суд отказал.

Срок содержания Перлова в СИЗО ранее продлевался 18 июля 2024 года до 23 сентября. Согласно новому решению суда, он останется в СИЗО до 23 ноября 2023 года. Также на Перлова завели еще одно уголовное дело.