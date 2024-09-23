Дачникам Новосибирской области напомнили о правилах безопасности при использовании печи

О правилах безопасности при использовании печи напомнили в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сейчас некоторые местные жители еще продолжают ночевать на дачах, однако в связи с погодными условиями в своих домах становится все холоднее и сибиряки используют печи, чтобы согреться.

По этой причине специалисты МЧС рекомендуют придерживаться следующих правил: использовать исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, не сушить на них вещи и выключать приборы от сети на ночь.

Напомним, что в Новосибирской области вода ушла с 211 подтопленных участков