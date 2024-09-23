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общество

В Новосибирской области вода ушла с 211 подтопленных участков

Фото: Сиб.фм

С 211 подтопленных участков Новосибирской области ушла вода.

На оперативном совещании правительства Новосибирской области начальник ГУ МЧС РФ по региону Виктор Орлов сообщил, что число подтопленных участков за неделю сократилось на более чем 200.

"В четырех садовых обществах Первомайского района Новосибирска остаются подтопленными 105 дачных участков. За неделю — минус 211 дачных участков и подвальные помещения четырех многоквартирных домов”, — уточнил он.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что дорогу и дачные участки затопило в Новосибирской области.

Также напомним, что в Новосибирске завершились работы по откачке воды в СНТ "Метростроитель".

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Валерия Митрохина
Журналист

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