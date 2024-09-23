69.05% -0.3
69.05% -0.3
сегодня
24 сентября, 00:32
пробки
0/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
69.05% -0.3
сегодня
24 сентября, 00:32
пробки
0/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
вчера 23:30
проиcшествия

Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело после нападения на 15-летнюю девочку в Новосибирске

Фото: Следком России

В Советском районе Новосибирска мужчина напал на 15-летнюю школьницу, нанеся ей телесные повреждения.

После инцидента злoумышленник скрылся с места происшествия. Об инциденте стало известно из сообщений в социальных сетях.

Пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области сообщила, что по данному факту проводится процессуальная проверка. В рамках расследования следователи выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личность нападавшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирска в Казахстан экстрадировали мигранта за изнасилование девочки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в