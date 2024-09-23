Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело после нападения на 15-летнюю девочку в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска мужчина напал на 15-летнюю школьницу, нанеся ей телесные повреждения.
После инцидента злoумышленник скрылся с места происшествия. Об инциденте стало известно из сообщений в социальных сетях.
Пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области сообщила, что по данному факту проводится процессуальная проверка. В рамках расследования следователи выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личность нападавшего.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.
Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирска в Казахстан экстрадировали мигранта за изнасилование девочки.