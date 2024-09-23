Из Новосибирска в Казахстан экстрадировали мигранта за изнасилование девочки

В апреле 2024 года он был задержан в Новосибирске.

Мигрант был экстрадирован из Новосибирска в Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры страны за изнасилование 14-летней девочки, совершенное в сентябре прошлого года в Шымкенте. После преступления мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск.

В апреле 2024 года он был задержан в Новосибирске. В ответ на запрос Казахстана российская сторона экстрадировала его обратно на родину.

В настоящее время мигрант находится в следственном изоляторе. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири школьник вооружился молотком и напал на одноклассников.