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общество

Из Новосибирска в Казахстан экстрадировали мигранта за изнасилование девочки

Фото: АиФ-Новосибирск

В апреле 2024 года он был задержан в Новосибирске.

Мигрант был экстрадирован из Новосибирска в Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры страны за изнасилование 14-летней девочки, совершенное в сентябре прошлого года в Шымкенте. После преступления мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск.

В апреле 2024 года он был задержан в Новосибирске. В ответ на запрос Казахстана российская сторона экстрадировала его обратно на родину.

В настоящее время мигрант находится в следственном изоляторе. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири школьник вооружился молотком и напал на одноклассников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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