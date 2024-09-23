Глава СКР Бастрыкин заинтересовался проблемами аварийного дома в Новосибирске

Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами аварийного дома.

В пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области сообщили, что жильцов аварийного дома по адресу Красный Факел, 24 не расселяют, из-за чего было возбуждено дело о халатности.

По версии следствия, жилое здание было построено еще 89 лет назад, а аварийном признали его в 2017 году, однако местные чиновники бездействуют и не расселяют жильцов оттуда.

Сейчас по данному факту следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье “халатность” и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и доводах обращения.

Напомним, что глава СК России Бастрыкин потребовал доклад о конфликте школьников в Новосибирске