«Мечты сбываются»: новосибирским детям-сиротам торжественно вручили ключи от новых квартир

Семь счастливчиков вместе с семьями заехали в многоквартирный дом, расположенный в ЖК «Сосновый бор».

В ЖК «Сосновый бор», расположенном в дачном посёлке Кудряшовский в пригороде Новосибирска, состоялось торжественное вручение ключей семи детям-сиротам. Многие из них уже успели построить полноценные семьи, поэтому получать ключи пришли вместе с детьми.

«Мои эмоции? Восторг, радость, счастье... Наконец-то у нас появилась своя квартира, где мы сможем жить все вместе: я, муж и двое детей. Можно больше не беспокоиться о съемном жилье, платить аренду. Плюс, здесь все рядом: школа, детские сады, магазины. Летом можно выйти, позагорать, покупаться – прибрежная территория в двух шагах», — призналась Мария Никонова.

Оценила молодая мама детскую площадку, которая находится во дворе их дома.

«Очень хорошая площадка и безопасная главное. Заборчик есть, дети не выбегут на дорогу. Все очень нравится детям и взрослым», — подчеркнула девушка.

Молодые родители уже съездили в мебельный магазин, где присмотрели все необходимое для новой жилплощади. Совсем скоро въедут в свою квартиру и полностью ее обустроят.

Стоит отметить, что социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — государственная задача, которая решается, в первую очередь при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. Торжественное вручение квартир состоялось при участии начальника управления семейной политики и защиты прав детей Натальи Кузьминой.

«На 2024 год предусмотрены средства в сумме 1,65 млрд для приобретения 372 квартир. Жилым помещением за предыдущий период обеспечены 725 человек, 289 использовали сертификат», — пояснила Наталья Кузьмина.

Все квартиры соответствуют необходимым требованиям жилых помещений: отделка, наличие сантехники, приборов учета, плиты для приготовления пищи и проч. Квартиры предоставляются по договору специализированного найма. Практически в течение пяти лет новоселам помогают содержать это жилое помещение.

Торжественное вручение квартир состоялось также при участии нового начальника департамента по социальной политике — Ольги Потаповой. Ольга Рамильевна подчеркнула, что район для новоселов выбран неслучайно: все они мечтали о пригородной территории, хотели ближе к природе, лесу, загородному пляжу.

«Как правило, квартиры приобретаются на территории Новосибирска, но есть те, кто желает жить за городом. В этом случае, им предлагается жилье в приграничной к Новосибирску территории», — пояснила Ольга Рамильевна.

В числе счастливых обладателей ключей оказалась и семья Журавлевых. Больше года они жили в съемной квартире на Бородина. В марте текущего года 21-летняя Дарья Журавлева подала на очередь документы, через полгода получила ключи. Проживать в новенькой «однушке» будет вместе с мужем и 5-ти месячной малышкой Миланой.

«Сегодня первый раз увидела квартиру, впечатлений, конечно, очень много! Эмоции зашкаливают. Очень хороший район, свежий воздух. Мне понравилось. Планы на квартиру грандиозные: все хочу, все вместе, но надо что-то выбрать. Хочется для малышки сделать отдельный уголок. Будет звучать здесь громкий смех. Район тоже очень нравится, здесь есть пляж рядом, летом можно загорать»,- подчеркивает Дарья Журавлева.

Девушка призналась, что сейчас в декретном отпуске, учится в медицинском университете.

«Я оформлена сейчас, как «самозанятый», состою в профсоюзе малого и среднего предпринимательства при мэрии Новосибирска. В дальнейшем на работу нужно будет добираться. Мы с мужем рассматриваем покупку своего автомобиля», — пояснила молодая мама.

На соседнем этаже расположился другой счастливый обладатель жилплощади – молодой и амбициозный Иван Жулев. В мае текущего года молодому человеку исполнилось 18 лет, а уже спустя три месяца он получил ключи от собственной квартиры. Жить молодой человек будет один, о том, как будет обставлять квартиру пока не думал.

«Эмоции зашкаливают, нет слов. Я мечтал о своей квартире, и вот моя мечта исполнилась», — подчеркнул молодой человек.

В числе тех, кто стоит в очередь на жилье, есть семьи с двумя и более детьми. Им недостаточно «однушки», хочется квартиры большей площади. В этом случае они могут воспользоваться альтернативной мерой (речь идет про «областной семейный сертификат»). Преимущество этой меры в том, что ребята могут сразу приобрести жилье в собственность, причем на всех членов своей семьи. При покупке они могут использовать, в том числе и личные средства, при необходимости брать ипотеку, кредит.