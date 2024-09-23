Новосибирский ХК «Сибирь» проведет тематический матч в память о тренере Андрее Тарасенко

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продолжит серию тематических матчей в текущем сезоне.

Одну из игр планируют посвятить тренеру клуба Андрею Тарасенко, который скончался 11 июля 2024 года в возрасте 55 лет.

Андрей Тарасенко выступал за «Сибирь» с 1984 по 1986 год и представлял сборную России на Олимпийских играх 1994 года и чемпионате мира 1995 года. Генеральный директор клуба Лев Крутохвостов сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с одним из клубов, где играл Тарасенко. Во время матча планируется поднять свитер Андрея Владимировича, а также другие, которые были на старом ЛДС.

Точная дата проведения матча будет объявлена позже.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тренер ХК «Сибирь» прокомментировал победу над «Спартаком».