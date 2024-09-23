Под Красноярском рассказали, как жила отравившаяся семья

Накануне в селе Красная Сопка произошел трагический инцидент: отравление токсином, в результате которого погибли четверо детей. В живых остались только родители.

По информации местных жителей, отец семьи работал слесарем в ЖКХ, а мать была свинаркой. Она уезжала на работу рано утром и возвращалась поздно вечером. Об этом пишет МК в Красноярске.

Следственный Комитет России опубликовал фотографии из дома, на которых заметен беспорядок. Это вызвало обсуждение в обществе о состоянии семьи и уходе за детьми. Однако соседи семьи опровергли эти предположения, отметив, что семья вела хозяйство и заботилась о детях.

По словам соседей, семья не замечалась в пьянстве, а дети всегда выглядели ухоженными. Ситуация продолжает оставаться под следствием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Красноярском отец умерших детей опроверг версию с отравой от насекомых.