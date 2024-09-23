72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
23 сентября, 09:08
пробки
5/10
погода
+13.3°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
23 сентября, 09:08
пробки
5/10
погода
+13.3°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 07:15
общество

Под Новосибирском открыли сквер мужества и славы

Фото: Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирско йобласти

Сквер мужества и славы открыли в Искитиме Новосибирской области.

В пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили о том, что 21 сентября 2024 года в Искитиме был открыт сквер мужества и славы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Известно, что там установили урны, лавочки, провели озеленение территории, сделали фундамент под стелу и смонтировали стелу «Воинам-участникам локальных конфликтов», а также установили видеонаблюдение.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске открыли памятную доску погибшему герою СВО Евгению Дедову

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в