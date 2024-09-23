Правительство Новосибирской области одобрило ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Сегодня, 23 сентября, правительство Новосибирской области одобрило законопроект, вводящий ограничения на розничную продажу алкоголя в предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно проекту, продажа алкогольной продукции в таких заведениях (за исключением ресторанов и кафе) будет запрещена с 22:00 до 9:00. Ограничения коснутся объектов общественного питания, находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Также проект предусматривает, что продажа пива, пуарэ, сидра и медовухи будет разрешена только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, включая те, что находятся в жилых домах.

Ранее в Новосибирске рассказали о дефиците молочной продукции. Власти опровергли эти сообщения, отметив, что снижение объемов продукции связано с увеличением поставок от производителей, имеющих собственные перерабатывающие мощности.