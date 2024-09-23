Сестра погибшего новосибирца при трагедии в «Крокусе» ждет последнего слова террористов

Обвинительное заключение по делу о теракте в Crocus City Hall могут утвердить к годовщине теракта.

Сестра погибшего в теракте в Crocus City Hall Григория Будько желает попасть на суд к террористам на их последнее слово. Об этом она сообщила корреспонденту Сиб.фм.

Со слов Ульяны, следователи по делу стараются составить обвинительное заключение к годовщине теракта. Попадёт ли она на сам приговор к убийцам, женщина не знает, однако желает попасть на последние слова.

«Я, конечно, поеду, и я бы ещё хотела попасть, не знаю, получится у меня или нет, на их последнее слово, но я не могу ответить на вопрос, чего я ожидаю от этого», — отметила сестра погибшего.

Напомним, женщина рассказала, как погиб её брат и сколько она потратила денег на его похороны.

Ранее Сиб.фм писал, что после теракта прошло полгода.

Трагедия унесла жизни 145 человек, а один из исполнителей бойни временно жил в Новосибирске.