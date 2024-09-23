В Красноярском крае рассказали об отравившейся семье

В Красной Сопке продолжают обсуждать инцидент в семье, где четверо детей скончались.

По информации сотрудницы местной администрации, семья была на хорошем счету у властей и соседей. Оба родителя не имели проблем с алкоголем, а дети учились в школе и не имели замечаний. Об этом пишет МК в Красноярске.

Дмитрий работает транспортировщиком в ООО «Красносопкинское хлебоприемное», а Виктория находится в декретном отпуске, ожидая ребенка. Утром в понедельник врачи подтвердили, что плод у Виктории сохранен.

По словам чиновницы, во время изъятия химикатов из дома был найден пакет с белым порошком без маркировки, который считается возможным источником отравления. В администрации отметили, что семья держала хозяйство, но точные сведения о животных предоставить не смогли.

Что касается магазина, то ранее он не находился в центре внимания властей, и жалоб на товары не поступало. Расследование продолжается, результаты которого ждут как местные власти, так и жители.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Красноярском нашли «подозреваемого» после допроса матери отравившихся детей.