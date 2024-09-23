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вчера 22:30
общество

В Новосибирске изъяли самую крупную партию контрафактного алкоголя с начала года

Фото: Pexels.com

В Калининском районе Новосибирска обнаружили крупную партию контрафактного алкоголя.

В Калининском районе Новосибирска была обнаружена крупнейшая в 2024 году партия контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД через сотрудницу Александру Филатову в эфире «Вести Новосибирск».

Полицейские совместно с сотрудниками Росалькогольрегулирования изъяли 73 тысячи литров алкогольной продукции с признаками подделки. В данной партии отсутствовала маркировка, а также выявлено дублирование маркировки и факт несоответствия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В 2023 году в Новосибирской области было выявлено и изъято 496,2 тысячи литров нелегального алкоголя, что составляет 95% от общего объема, изъятого на территории Сибири. Основная доля нелегальной продукции в регионе — 90% — приходилась на пиво и пивные напитки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что правительство Новосибирской области одобрило ограничения на продажу алкоголя в жилых домах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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