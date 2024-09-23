В Новосибирске мать пострадавшего школьника просит главу СКР Бастрыкина о помощи

К главе следственного комитета обратилась мама пострадавшего школьника из Новосибирска.

Как сообщается в пресс-службе следственного комитета РФ, жительница Новосибирска выразила несогласие с выводами об обстоятельствах противоправных действий, совершенных 12-летним мальчиком в отношении ее восьмилетнего сына в ноябре 2023 года.

По ее словам, виновника инцидента до сих пор не привлекли к ответственности, а ее сын нуждается в психологе.

Однако ранее глава СКР Александр Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль, но возбуждение уголовного дело не было произведено, так как 12-летний виновник еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Сейчас Бастрыкин поручил доложить о мерах профилактики, которые были проведены в отношении обвиняемого.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался проблемами аварийного дома в Новосибирске