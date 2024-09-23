В Новосибирске отреставрируют древнейший лунно-солнечный календарь

Календарь, представляющий собой костяной жезл с узором, был создан около 17-18 тысяч лет назад.

В Новосибирске начнется реставрация предположительно древнейшего лунно-солнечного календаря в Евразии. Об этом сообщил директор Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин.

Календарь, представляющий собой костяной жезл с узором, был создан около 17-18 тысяч лет назад и найден в 1972 году в окрестностях Ачинска, Красноярский край. Он получил название «Ачинский жезл» и покрыт спиралевидным орнаментом из 1065 выемок, которые, по мнению исследователей, обозначают Луну в разных фазах.

В настоящее время специалисты проводят оценку состояния жезла. Для проверки наличия внутренних трещин была проведена компьютерная томография. Точный материал, из которого изготовлен предмет, будет установлен в процессе дальнейшего исследования. Ранее предполагалось, что жезл выполнен из бивня мамонта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли школу молодых ученых по применению синхротронного излучения в биологии.