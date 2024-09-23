В Новосибирске построят Невский бульвар

Строительство нового жилого комплекса на Родниках в Новосибирске уже началось.

По информации портала BFM-Новосибирск, на встрече со СМИ девелопер Александр Бoйкo поделился деталями строительства нового “Питерского” жилого комплекса, где будет расположено 14 многоэтажных жилых домов, школа, детские сады, поликлиники, магазины и другие объекты проживания.

Сейчас по адресу улица Краузе началось строительство 25-этажного дома, далее, в ходе работы строителей и архитекторов, будет создана главная улица под названием “Невский Бульвар”.

“Первые пять этажей каждой башни будут выполнены в классическом стиле. Пять этажей — это то, что соразмерно человеку, то, что он видит и воспринимает. То, что выше, уже воспринимается иначе. И у нас выше пятого этажа будут ультрасовременные башни со стеклянными фасадами, алюминиевыми витражами”, — рассказал Александр Бoйкo.

Напомним, что Александр Бoйкo опроверг снос ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске