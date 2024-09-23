В Новосибирске рассказали, когда подключат отопление во всех домах

Разворот отопительной системы в городе идет в графике.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в настоящий момент жилой фонд города подключён к отоплению на 37%. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам мэра, школы подключены к теплу на 98%, детские сады — на 99,2%, учреждения здравоохранения — на 96%, а учреждения дополнительного образования — на 94,6%. Он также отметил, что разворот отопительной системы в городе идет по графику. В течение 3-5 дней тепло появится во всех домах.

И.о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров добавил, что до конца недели к отоплению будут подключены все муниципалитеты области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на Сибирском кольце ликвидируют стихийную свалку из старых автопокрышек.