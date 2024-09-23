В Новосибирске сестра погибшего при теракте в «Крокусе» потратила 650 тысяч рублей на похороны

Сестра погибшего новосибирца в теракте Crocus City Hall потратила на похороны брата более 650 тысяч рублей.

22 марта, около 20:00, в подмосковном Красногорске, в концертном зале Crocus City Hall, 4 мигранта из Таджикистана устроили самый ужасный теракт в истории современной России после Беслана. Террористы ворвались на мероприятие, где выступала группа «Пикник», и начали стрелять по зрителям, а также подожгли помещение. В этот момент в зале находились сотни людей, включая семьи с детьми. В результате бойни погибли 145 человек, ещё 551 получили ранения. Среди погибших оказался и уроженец Новосибирска Григорий Будько, который пошёл на концерт со своей будущей тещей — парень переехал в Москву и планировал пожениться на её дочери.

Экспертизы

Спустя полгода после трагедии корреспондент Сиб.фм связался с сестрой Григория Ульяной. Женщина рассказала, что, несмотря на то, что её брата признали погибшим ещё в апреле, экспертиза проводилась до августа 2024 года.

«Останки Гришины нашли. Экспертиза по ним проводилась до августа. По Дашиной (девушка, на которой хотел жениться Григорий, прим. ред.) маме ничего не нашли. 15 октября будет первое заседание в суде по установлению её погибшей в "Крокусе", — рассказала Ульяна Будько Сиб.фм.

Женщина добавила, что в Москве следователи ей показали видео, на котором видно, как развивались события.

«Мы посмотрели, что там произошло. Всё показано, как их убивали. По камерам видно, как Гриша зашёл в концертный зал вместе с Татьяной, сели на свои места. Они услышали звуки стрельбы и побежали к выходу, в который заходили террористы. Потом они побежали от них в обратную сторону. Их расстреляли в спину, они упали», — вспоминает собеседница.

Девушка отметила, что судя по экспертизе, Гриша погиб не от огнестрельного ранения, а от пожара. Террористы кинули в него зажигательную смесь.

«Гриша был жив, пытался выбраться. В одной из судебных экспертиз отёк лёгких нашли», — продолжает она.

Похороны

Погибшего Григория похоронили в закрытом гробу на Заельцовском кладбище возле матери, делится его сестра. Сама панихида прошла в новосибирском крематории.

«В течение лета поставили ему памятник, все облагородили», — говорит сестра.

Ульяна добавила, что попрощаться с братом ей обошлось в крупную сумму. Она потратила 650 тысяч рублей на похороны.

«Нам помогла Москва. Они его довезли до аэропорта и отправили груз 200 самолётом. А как только он прилетел в Новосибирск, все расходы легли на мои плечи», — вспоминает она.

Помимо этого, кремацию оплатила мэрия Новосибирска.

«Мэрия наша молодцы, они причём сами со мной связались. Оплатили кремацию останков», — сказала собеседница.

Компенсация

Несмотря на то что похоронами и выяснением всех обстоятельств занимается только Ульяна, всю сумму компенсации получила бывшая супруга Григория.

«Компенсацию в 3 миллиона рублей забрала его бывшая супруга, потому что у них есть несовершеннолетний ребенок. Они были 4 года в разводе», — говорит она.

Бывшая жена Анна, по словам Ульяны, не предложила никакой помощи и забрала все деньги себе. Кроме затрат на похороны женщина продолжает летать в Москву на экспертизы за свой счёт, что сильно бьёт по финансам женщины. К самому следствию у женщины претензий нет. По её словам, правоохранители профессионально подходят к расследованию теракта и отвечают на все вопросы родственникам погибших.

«В СК нам сказали, что они очень стараются составить обвинительное заключение к годовщине теракта», — поделилась Ульяна.

«Последнее слово»

Ульяна рассказала, что обязательно поедет на суд к террористам, чтобы выслушать их последнее слово.

«Я, конечно, поеду, и я бы ещё хотела попасть, не знаю, получится у меня или нет, на их последнее слово, но я не могу ответить на вопрос, чего я ожидаю от этого», — подытожила сестра погибшего.

Напомним, родители не могут увидеться с фигурантом дела о теракте в «Крокусе» с Мирзоевым*, который временно жил в Новосибирске.



*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга