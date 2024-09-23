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общество

В Новосибирске собираются отреставрировать краеведческий музей за 3 млн рублей

Фото: Новосибирский краеведческий музей / ВК

Все документы должны будут пройти историко-культурную и государственную экспертизу.

Новосибирский государственный краеведческий музей собирается проводить реставрационные работы. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Выигравшей компании предстоит разработать проект и определить стоимость «реставрационных работ по штукатурному слою фасадов» музея. Все документы должны будут пройти историко-культурную и государственную экспертизу.

Так как здание является объектом культурного наследия федерального значения, фирма-подрядчик должна иметь специальную лицензию на выполнение таких работ. Начальная стоимость контракта составляет 3 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске построят Невский бульвар.

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Игорь Кириченко
Журналист

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