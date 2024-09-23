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Авто

В Новосибирске трамвай №13 снёс у Kia Cerato задний бампер

Фото: ACT-54

На дороге в Новосибирске трамвай №13 снёс у автомобиля задний бампер.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали запись об аварии, которая произошла сегодня утром в Новосибирске на пересечении улиц Коммунистической и Серебренниковской.

Известно, что трамвай №13 столкнулся с седаном Kia Cerato и снес автомобилю задний бампер — изначально водитель собирался пропустить общественный транспорт, но не стал ждать и решил проскочить.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в массовом ДТП в Новосибирской области столкнулось шесть автомобилей. Двух людей госпитализировали с травмами в больницу.

#авария, дтп
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Валерия Митрохина
Журналист

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