В Новосибирске трамвай №13 снёс у Kia Cerato задний бампер

На дороге в Новосибирске трамвай №13 снёс у автомобиля задний бампер.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали запись об аварии, которая произошла сегодня утром в Новосибирске на пересечении улиц Коммунистической и Серебренниковской.

Известно, что трамвай №13 столкнулся с седаном Kia Cerato и снес автомобилю задний бампер — изначально водитель собирался пропустить общественный транспорт, но не стал ждать и решил проскочить.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в массовом ДТП в Новосибирской области столкнулось шесть автомобилей. Двух людей госпитализировали с травмами в больницу.