В Новосибирске цыгане подрались с местными жителями из-за парковки

Массовая драка из-за парковки произошла в Новосибирске.

В Telegram-канале Mash Siberia сообщили, что в Новосибирске на улице Выборной произошла драка.

По словам местных жителей, семья высаживала четверых детей из автомобиля марки "Мазда" и помешала проехать компании пьяных цыган на "Ладе". В результате между ними началась драка.

“Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Мужчине, который на "Мазде" пропороли ими живот. Потерял много крови”, — цитируют очевидцев в Telegram-канале Новосибирск с огоньком.

Сейчас пострадавших госпитализировали в больницу, а правоохранительные органы начали проверку по данному инцидент.

Напомним, что очевидцы рассказали подробности массовой аварии на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий»