В Новосибирске заявили о срыве сроков строительства частной школы на улице Победы

Экспертиза задерживает стройку частной школы на улице Победы в центре Сибири.

Как сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на девелопера Александра Бoйkо, строительство частной школы «Рост» в Заельцовском районе Новосибирска задерживает экспертиза.

Учебное заведение планировали сдать в следующем году, однако передвинули срок до 2026-го.

«Восемь месяцев нас «промариновали». В итоге мы заказали экспертизу в другом месте, заплатили еще раз... В связи с этой заминкой из-за бессовестных людей мы получили положительное заключение позже, чем должны были», — заявил девелопер.

По его словам, школа имеет необычное строение, например, перепад высоты в 11 метров. Учебное заведение сможет принять свыше 600 учеников.

Ранее Александр Бойkо заявил о сносе ТРЦ «Сибирский Молл».