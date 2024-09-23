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Авто проиcшествия

В Новосибирской области BMW X5 смяло после столкновения с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сегодня утром, 23 сентября, BMW X5 двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 06:20 автомобиль выехал на встречную полосу, после чего врезался в грузовик Man, следом с фурой столкнулись Kia Rio и Kia Ceed, которые ехали попутно BMW.

В результате ДТП водитель BMW 1988 года рождения скончался на месте, а его пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, что в Новосибирской области грузовик Sharman выехал на встречную полосу и протаранил 5 автомобилей

#массовая авария
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Валерия Митрохина
Журналист

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