В Новосибирской области BMW X5 смяло после столкновения с грузовиком

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сегодня утром, 23 сентября, BMW X5 двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 06:20 автомобиль выехал на встречную полосу, после чего врезался в грузовик Man, следом с фурой столкнулись Kia Rio и Kia Ceed, которые ехали попутно BMW.

В результате ДТП водитель BMW 1988 года рождения скончался на месте, а его пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, что в Новосибирской области грузовик Sharman выехал на встречную полосу и протаранил 5 автомобилей