В Новосибирской области назвали количество камер-обманок

На дорогах Новосибирской области используются муляжи фотовидеофиксации для борьбы с нарушениями правил дорожного движения.

По информации Центра организации дорожного движения Новосибирской области (ГКУ НСО ЦОДД), в регионе установлено 243 таких устройства. Муляжи внешне напоминают камеры, однако не фиксируют нарушения ПДД.

Сигналы этих устройств улавливаются радар-детекторами, предупреждая водителей о необходимости соблюдать скоростной режим. Муляжи устанавливаются в аварийно опасных местах, где сложная дорожная конфигурация или ограниченная видимость требуют повышенного внимания к соблюдению ПДД.

Главная цель установки муляжей — повышение безопасности на дорогах, а не сбор штрафов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продлят трамвайные пути до улице Хилокской.