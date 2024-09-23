В Новосибирской области объяснили, почему задержали выплату студентам

Студенты Новосибирска получили выплаты за участие во Всероссийском чемпионате.

В редакцию «МК в Новосибирске» обратились студенты, не получившие «призовые» деньги за участие во Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству. По словам мамы студента Колледжа транспортных технологий Льва Астраханцева, Евгении, её сын и другие учащиеся участвовали в соревновании, за что им была обещана премия в размере 10 000 рублей. Однако 3 000 рублей, полагающиеся победителям, не были выплачены в течение нескольких месяцев.

Евгения Астраханцева пояснила, что её сын прошел только второй этап чемпионата. Она отметила, что участие в чемпионате предполагает денежное поощрение для победителей и призеров.

После публикации в «МК в Новосибирске» все студенты, участвовавшие в чемпионате, получили свои выплаты. В региональном министерстве образования объяснили задержку. Для получения денежных поощрений необходимо предоставить ряд документов, включая заявление, копию диплома и согласие на обработку персональных данных.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова уточнила, что сроки выплат «не нарушены», так как они должны осуществляться в течение 30 дней после подписания распоряжения правительства, которое было издано 13 августа этого года.

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