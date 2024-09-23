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общество

В Новосибирской области восстановлены темпы уборки урожая

Фото: pexels.com

Уборку урожая восстановили в Новосибирской области.

В пресс-службе Минсельхоза Новосибирской области сообщили о том, что местные фермеры восстановили средние темпы уборки зерновых после обильных осадков, из-за которых в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС.

Известно, что ущерб от гибели посевов в Новосибирской области превысил один миллиард рублей.

В министерстве также добавили, что сейчас ежедневно аграриями обмолачивают 40-45 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур, а также нарастают темпы уборки технических культур.

Напомним, что в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за суровой осени

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Валерия Митрохина
Журналист

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