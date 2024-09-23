В Новосибирской области за неделю выслали 28 мигрантов

За семь дней было проверено 25 различных объектов.

За неделю с территории Новосибирской области выслали 28 мигрантов. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона 23 сентября.

За семь дней сотрудники полиции проверили 25 объектов, среди которых 11 жилых домов, торговые точки и производственные помещения. По итогам проверок выявлено 99 нарушений.

Из области были депортированы 3 иностранных специалиста. Еще 25 человек выдворены за совершение административных правонарушений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске силовики показали хостел мигрантов изнутри.