69.05% -0.3
69.05% -0.3
сегодня
23 сентября, 15:17
пробки
4/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
69.05% -0.3
сегодня
23 сентября, 15:17
пробки
4/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 13:40
общество

В Новосибирской области за неделю выслали 28 мигрантов

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

За семь дней было проверено 25 различных объектов.

За неделю с территории Новосибирской области выслали 28 мигрантов. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона 23 сентября.

За семь дней сотрудники полиции проверили 25 объектов, среди которых 11 жилых домов, торговые точки и производственные помещения. По итогам проверок выявлено 99 нарушений.

Из области были депортированы 3 иностранных специалиста. Еще 25 человек выдворены за совершение административных правонарушений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске силовики показали хостел мигрантов изнутри.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в