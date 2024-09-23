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общество

За неделю на 77,5% выросло количество заболевших ОРВИ в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске выросло количество заболевших ОРВИ.

По словам министра образования Новосибирской области Марии Жафировой, в регионе за неделю зарегистрировали 21 688 случаев заболевания ОРВИ, что на 77,5% больше, чем неделю ранее.

“В основном речь идет о легких формах заболевания, которые лечатся амбулаторно. Резерва коечного фонда в регионе достаточно”, — сообщила она.

Также, по словам Марии Жафировой, сейчас в Новосибирской области ввели карантин в 4 образовательных учреждениях.

Напомним, что в Новосибирске врач Громов заявил о возвращении в РФ смертельно опасной инфекции

#ОРВИ
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Валерия Митрохина
Журналист

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