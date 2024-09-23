Жители многоэтажки в Новосибирске жалуются на незаконную химическую лабораторию

В Новосибирске жители многоэтажного дома выражают недовольство из-за незаконного химического производства, организованного в подвале здания. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта Новосибирской области.

Арендатор подвального помещения оборудовал его для сварки, покраски и изготовления металлических конструкций. По словам местных жителей, отсутствие вентиляции и необходимых мер противопожарной безопасности вызывает у них серьезные опасения.

Жители сообщают о сильном запахе, который, по их словам, вызывает у детей тошноту, а у пожилых людей — ухудшение самочувствия. Однако запах не ощущается постоянно. Эксперты Народного фронта, посетившие дом, не смогли зафиксировать запах во время своего визита, так как не получили доступа в подвал. Председатель ТСЖ и управляющий домом не вышли на контакт с представителями организации.

Жители обращались в жилинспекцию, но пока не получили удовлетворительного ответа. 25 сентября на площадке Народного фронта состоится совещание по поводу ситуации с химлабораторией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подрядчик из Новосибирска сорвал капремонт в СО РАН.