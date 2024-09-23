Жители Новосибирской области жестоко расправились со своим собутыльником

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что трое местных жителей обвиняются по статье “убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц”. Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Уточняется, что 30 сентября прошлого года на приусадебном участке дома по улице Маслозаводская в селе Баган в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемыми и потерпевшим возник словесный конфликт.

“В ходе ссоры обвиняемые напали на потерпевшего, нанесли ему множественные (не менее 18) удары руками и ногами, обутыми в обувь, в жизненно-важные органы, после чего переместили его в водосточный канал лицом вниз”, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Новосибирске сестра погибшего при теракте в «Крокусе» потратила 650 тысяч рублей на похороны