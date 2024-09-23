Жителям Новосибирска подсказали, как убрать паутинный клещ у комнатных растений

Как убрать у комнатных растений паутинный клещ – рассказал агроном.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на новосибирского агронома, кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, чтобы проверить растение на наличие паутинного клеща, нужно рассмотреть обратную сторону молодых листочков. По его словам, паразита отчетливо видно при ярком освещении.

«Избавиться от него можно только с помощью химических средств. Самое простое – фитоверм», – уточнил специалист.

Алексей Мармулев рассказал, что необходимо минимум два опрыскивания с интервалом не менее 10 дней, а затем заново проверить растения.

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