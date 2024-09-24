Большое спортивное будущее вместе с «Манжероком»: курорт вновь подарил юным чемпионам экипировку и инвентарь

Около 100 спортивных комплектов вручили юным футболистам Горно-Алтайска в честь 200-летнего юбилея столицы. В рамках программы «Манжерок-детям» курорт передал воспитанникам спортивной школы футбольную экипировку. Торжественная церемония и товарищеский матч между юными чемпионами и любительской командой курорта прошли на стадионе «Динамо» в столице региона.

Комплекты яркой и красивой формы достанутся лучшим футболистам спортшколы. Такой подарок преподнес курорт Сбера «Манжерок» в год празднования 35-летнего юбилея со дня основания образовательной организации. За это время из стен школы вышло немало профессиональных спортсменов, среди которых уроженец Горно-Алтайска Олег Мусин – победитель первого дивизиона России и серебряный призер чемпионата Казахстана.

Сегодня в самой большой спортивной школе обучаются около 600 мальчишек и девчонок. Основная часть – воспитанники футбольного направления.

«Старая форма была неплохая, но мы сильно выросли из нее. Новая форма отличается по качеству, она удобная и комфортная, еще мне понравился дизайн комплектов. На предстоящих соревнованиях мы будем представлять наш город и регион уже в новой экипировке. Спасибо курорту «Манжерок», нам приятно получить такие подарки», – делится впечатлениями юный футболист Павел Долговых.

«Ребята быстро вырастают из формы, мячи портятся во время матчей. Не всегда есть возможность своевременно и в полном объеме обновлять спортивный инвентарь. За всю историю школы мы впервые получаем такую большую партию формы и инвентаря. Большое спасибо курорту «Манжерок» за социальный проект, который помогает нашим спортсменам достойно выглядеть на соревнованиях», – рассказал директор спортивной школы Горно-Алтайска Евгений Тютюков.

Воспитанники футбольного направления спортивной школы показывают высокие результаты на соревнованиях различных уровней. За последние два года мальчишки побывали более чем на 20 соревнованиях. Недавно они вернулись с международного футбольного фестиваля «Локобол-2024», где заняли третье место и достойно представили Республику Алтай.

«Молодые футболисты нашего региона – очень талантливые ребята. Нам приятно поддержать начинающих спортсменов. Мы дарим нашим юным чемпионам 90 спортивных комплектов: это футболки, шорты, гетры, спортивные рюкзаки и мячи. Миссия компании – сделать спорт доступным для всех. Мы понимаем, что профессиональный спорт требует больших вложений, поэтому курорт Сбера «Манжерок» считает своим долгом помогать детскому спорту», – отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Во время торжественной церемонии мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова подчеркнула вклад курорта «Манжерок» в развитие города и региона в целом. Глава города отметила, что социальные проекты, реализуемые курортом, улучшают качество жизни населения, и вручила генеральному директору курорта медаль за вклад в развитие города Горно-Алтайска.

«Совсем недавно с нами начал активно работать всесезонный курорт «Манжерок». Он помогает по всем сферам и направлениям. От лица всех жителей и от нас с коллегами хотела выразить огромную благодарность за поддержку жителей нашего города. В прошлом году спортивная школа по горным лыжам получила спортивный инвентарь и форму, недавно курорт подарил городу новую дорожную технику – это очень существенная помощь», – подчеркнула мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова.

В день вручения экипировки состоялся товарищеский матч между любительской футбольной командой сотрудников курорта «Манжерок» и воспитанниками спортшколы.

«Манжерок» на протяжении 5 лет помогает развитию любительского и профессионального спорта в регионе. Курорт дарит юным чемпионам инвентарь, тренировочные комплекты, предоставляет площадки для проведения тренировок и оказывает финансовую помощь на соревнованиях. Только за 2024 год «Манжерок» поддержал 6 спортивных федераций.