Эпидемиолог из Новосибирска оценил вероятность появления вируса Нипах в России

Ситуация с вирусом Нипах в Индии вызывает серьезные опасения. Недавно в штате Керала был зафиксирован случай летального исхода: мужчина скончался от этого заболевания. Новосибирский эпидемиолог Яков Новосёлов поделился своим мнением о возможности появления инфекции в России.

Согласно информации, вспышка вируса Нипах была зарегистрирована 18 сентября, и после смерти заболевшего его контакты находятся под пристальным наблюдением. Власти Индии предпринимают меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Яков Новосёлов отметил, что вирус был впервые выявлен 25 лет назад, а основными переносчиками являются летучие мыши и свиньи. По его словам, заражение человека происходит при непосредственном контакте с этими животными, а также через продукты, которые могли соприкасаться с их выделениями, например, финики. Передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко и требует близкого контакта с выделениями больного. Об этом пишет Горсайт.

Эксперт подчеркнул, что вероятность проникновения вируса Нипах в Россию невелика, однако возможна в случае массового заражения свиней. Он добавил, что в стране отсутствуют природные очаги инфекции, характерные для стран Юго-Восточной Азии.

По мнению Якова Новосёлова, шанс того, что путешественник привезет вирус из Индии, также маловероятен. Он отметил, что Нипах не следует сравнивать с Covid-19, так как зараженный вирусом Нипах человек не способен так же легко распространять инфекцию.

Специалист заверил, что для России нет серьезной угрозы со стороны Нипаха, в то время как текущие штаммы гриппа и коронавируса представляют гораздо большую опасность. В качестве профилактических мер он рекомендовал соблюдать гигиену, поддерживать иммунитет и ограничивать посещение многолюдных мест.