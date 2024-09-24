Евгений Пришибский назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера

Заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка назначен Евгений Пришибский. В последние годы Евгений возглавлял блок «Сервисы» Байкальского банка.

Под его руководством успешно прошли оптимизация процессов хранения резервных фондов Банка России в кассово-инкассаторском центре, улучшение технологии обслуживания банкоматов и других устройств самообслуживания в ночное время, был реализован ряд других проектов, направленных на увеличение эффективности всех процессов в рамках наличного денежного оборота.

За годы работы Евгений Пришибский проявил себя в том числе как руководитель, способный брать на себя решение экстраординарных задач. В 2020 году Евгений был одним из кураторов строительства инфекционной больницы для пострадавших от наводнения в городе Тулуне.

Евгений Пришибский в банке больше 23 лет. Львиная доля его карьеры связана с работой в Сибирском банке. Достижения Евгения отмечены почётным Серебряным знаком, почётной грамотой, нагрудным знаком «Отличник Сбера» и Свидетельством о признании Президента Сбербанка за воплощение командной культуры и ценностей компании.

В свободное время Евгений читает книги, любит пешие прогулки и походы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Поздравляю Евгения с возвращением в Сибирский банк в новой роли. Уверен, что его опыт и знание специфики процессов будут полезны для эффективного решения поставленных задач».